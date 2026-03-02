PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem tempo firme nesta segunda-feira (2)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 02/03/2026 às 07h50

A segunda-feira (2) será de tempo estável na Região Norte.

Acre, Rondônia, Tocantins e Amazonas registram muitas nuvens ao longo do dia, mas sem expectativa de chuva.

Em Roraima e no Amapá, o tempo fica claro e estável, com poucas nuvens.

No Pará, Novo Repartimento e São Félix do Xingu terão muitas nuvens, enquanto Monte Alegre e Óbidos registram tempo mais firme.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).