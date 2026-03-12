Prefeitura de Jaru empossa diretores e vice-diretores da rede municipal de ensino

Por Assessoria

Publicada em 12/03/2026 às 08h45

Na manhã desta quarta-feira (11), a Prefeitura de Jaru realizou a recepção oficial, o ato de posse e a entrega dos certificados aos novos diretores e vice-diretores das escolas da rede municipal de ensino.

A solenidade contou com a presença do prefeito Jeverson Lima, da secretária municipal de Educação, Cleide Gonçalves, e do secretário executivo Leomar Leal.

Os profissionais foram aprovados em todas as etapas do processo seletivo, demonstrando capacidade técnica, compromisso e aptidão para o exercício das funções.

Ao longo de 2026, eles atuarão à frente das unidades escolares do ensino fundamental e da educação infantil, fortalecendo a gestão educacional no município e contribuindo diretamente para a qualidade do ensino.

Durante a cerimônia, o prefeito Jeverson Lima desejou sucesso aos novos gestores escolares e reafirmou o compromisso da administração municipal em seguir investindo no fortalecimento da educação pública. “Juntos, seguiremos construindo o futuro com uma educação de qualidade e consolidando Jaru como referência educacional em todo o estado de Rondônia”, destacou.