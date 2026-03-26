Planejamento mais eficiente e seguro: TCE-RO abre seleção para cargo com salário superior a R$ 8 mil

Por TCE-RO

Publicada em 26/03/2026 às 13h50

Para fortalecer essa atuação, o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia publicou o Edital de Chamamento nº 42/2026/CPSCC, que abre inscrições para o preenchimento do cargo de Chefe da Divisão de Planejamento e Orçamento.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E REMUNERAÇÃO

A função envolve atividades essenciais, como identificar e propor a resolução de problemas relevantes para a gestão estratégica, além de apoiar a elaboração e revisão das propostas do PPA, da LDO e da LOA e as suplementações de crédito necessárias.

Também, monitorar e controlar as ações orçamentárias, visando alcançar maior eficiência na execução orçamentária; efetuar remanejamentos e realizar a programação orçamentária e financeira, em conformidade com as diretrizes orçamentárias.

De igual modo, coordenar estrategicamente as ações de planejamento e execução dos planos estratégicos, táticos e operacionais; elaborar os relatórios trimestrais e anuais de atividades, bem como o relatório de gestão, entre outros.

A remuneração prevista para o cargo é composta por subsídio de R$ 8.485,86, auxílio-alimentação de R$ 3.100,00, auxílio-transporte diário de R$ 28,88, além de auxílio-saúde e auxílio-creche/educação, conforme legislação vigente.

COMO FUNCIONA O PROCESSO SELETIVO

As inscrições estão abertas a partir das 13h30 desta quarta-feira, 25 de março, e vão até 30 de março, às 23h59, exclusivamente por meio de formulário eletrônico nos canais oficiais do Tribunal, no link abaixo:

Faça aqui sua inscrição.

Link de acesso ao formulário de inscrição: http://http://https://forms.office.com/r/YcMUJdQvtq

Podem participar candidatos com graduação em nível superior nas áreas de Ciências Contábeis, Economia ou Administração; experiência comprovada de, no mínimo 4 anos, em planejamento governamental e orçamento público na administração pública direta e/ou indireta; participação na elaboração e/ou revisão de PPA, LDO ou LOA; experiência com monitoramento de programas do PPA; e atuação na elaboração de relatórios de gestão, prestação de contas e/ou relatórios institucionais.

São considerados desejáveis especialização em Gestão Pública, Orçamento Público, Economia ou áreas afins; certificação ou cursos em BI, análise de dados e gestão de projetos; experiência com sistemas de planejamento governamental (SIPLAG) ou sistemas orçamentários/financeiros (SIGEF) e também com Sistema Eletrônico de Informações (SEI!).

A seleção terá quatro etapas, todas eliminatórias e classificatórias: análise de currículo e memorial descritivo; prova teórica e/ou prática, com resolução de situação-problema; avaliação de perfil comportamental; entrevista técnica e/ou comportamental com o gestor.

O cronograma completo está disponível no Anexo I do edital, com convocações divulgadas prioritariamente no Diário Oficial eletrônico do TCE-RO.