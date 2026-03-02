Por Jhon Silva

“Eu fico muito grata por me formar pela Maternidade Municipal Mãe Esperança, por essa instituição que nos acolheu e ofereceu estrutura para formar profissionais de excelência. A ginecologia e obstetrícia é uma área linda, que nos permite cuidar da mulher na sua forma mais íntegra e acompanhar o nascimento de uma vida, ouvir o primeiro choro de um bebê. É algo muito especial.”

Com emoção na voz, a médica Vanessa Faleiros resumiu o sentimento ao receber o título da XII turma de residência médica em ginecologia e obstetrícia da Maternidade Municipal Mãe Esperança. Ela também falou sobre a união construída ao longo da formação. “Foram anos desafiadores, de muito estudo e plantões. Nós nos apoiamos o tempo todo, uma deu força à outra para que ninguém desistisse. Construímos uma família nessa caminhada”.

A solenidade de entrega dos títulos ocorreu no auditório do Conselho Regional de Medicina de Rondônia (Cremero) e reuniu familiares, profissionais da saúde e representantes da gestão municipal em um momento considerado estratégico para a saúde pública de Porto Velho.

A XII turma formou quatro novas especialistas: Vanessa Faleiros, Gracielli Nonato, Mariana Reis e Elisa Iglesias. Quatro mulheres que agora passam a integrar oficialmente o grupo de ginecologistas e obstetras capacitadas dentro da própria rede municipal, ampliando a oferta de atendimento especializado às mulheres da capital e do interior.

Para a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Mariana Prado, a formatura representa um avanço significativo para o município. “É motivo de orgulho para Porto Velho ver quatro mulheres concluindo a residência médica em ginecologia e obstetrícia aqui na nossa capital. Isso demonstra que estamos formando especialistas dentro da nossa própria rede, profissionais que conhecem a realidade da população e que estão preparadas para atuar no fortalecimento da assistência materno-infantil”.

A médica Gracielli Nonato também compartilhou a emoção de concluir a residência. “Quando a gente entra na residência, cria uma expectativa e começa a construir a própria carreira. Hoje é a definição dessa trajetória, depois de três anos de muita luta, plantões noturnos e dedicação às mulheres de Porto Velho. É gratificante chegar até aqui”.

Ela ressaltou que a formação dentro da rede municipal proporciona experiência prática em diferentes frentes de atendimento. “Desde o primeiro ano somos inseridas no planejamento familiar, no pré-natal de alto risco, nas campanhas e programas desenvolvidos pela prefeitura. Essa proximidade com as pacientes cria vínculo, fortalece a prevenção e garante uma formação completa. A residência nos capacita para sair prontas para atuar com segurança e qualidade”.

A residência médica em ginecologia e obstetrícia da Maternidade Municipal Mãe Esperança é considerada um investimento estratégico da gestão municipal na qualificação profissional dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao formar especialistas na própria rede pública, o município amplia o acesso ao atendimento especializado, reduz a necessidade de encaminhamentos externos e eleva a qualidade da assistência prestada às mulheres e recém-nascidos.

O prefeito Léo Moraes falou sobre o impacto da formação para o município. “Cada médica que se forma aqui representa mais acesso, mais qualidade e mais cuidado para as mulheres de Porto Velho. Investir na residência médica é investir diretamente na vida das pessoas e garantindo que nossa população seja atendida por profissionais altamente capacitados”.