Por Lúcio Albuquerque

Publicada em 02/03/2026 às 14h27

SERÁ QUE VAI?

Nova regra vai cobrar tempo de cobrança do lateral

Sábado, 28, a Fifa anunciou cinco mexidas nas regras até agora vigentes no futebol, todas em vigor na Copa deste ano. Veja aí:

1ª - Contagem de cinco segundos para arremesso lateral e tiro de meta - caso o tempo seja descumprido, haverá reversão;

2ª - Contagem de dez segundos para a substituição de jogadores - ou o time ficará com um jogador a menos durante um minuto;

3ª - Revisão do VAR em caso de aplicação de segundo cartão amarelo incorreto - para avisar o árbitro de expulsão;

4ª - Revisão do VAR em caso de cartão amarelo aplicado para o time errado;

5ª - Revisão do VAR para escanteios - desde que não atrase o jogo; em caso de atendimento médico, o jogador ficará um minuto fora de campo.

DE FORA

Uma proposta que não foi debatida era a que proibia o uso, por jogadores de cobrirem a boca quando falam com seus companheiros ou na discussão com adversários o que evitaria dificuldades de, pela “leitura labial”, saber quem iniciou a confusão naquele caso envolvendo o Vini JR.

A Argentina, tricampeã do Mundo, vai em busca de seu quarto título

ANTIJOGO

Outra medida não tomada foi a do “antijogo”, e dois esportes já fazem isso há muito, o basquete (8 segundos para a equipe ultrapassar a meia quadra e se não fizer a bola fica para o adversário).

No handebol, quando a equipe passa a trocar 30 segundos de passes no ataque, sem definição, o árbitro levanta o braço e se em mais 4 trocas de passes não houver arremesso a gol a equipe é punida com perda de bola e falta a favor do adversário.

O sinal do árbitro de handebol, mão para cima, indica falta por antijogo

OSASCO

Batendo o Gerdau Minas por 3x1, o Osasco São Cristóvão Saúde ganhou a Copa do Brasil de vôlei feminino 2026. O time de Luizomar de Moura venceu fácil: 25/23, 26/28, 25/20 e 25/17.

VÔLEI MASCULINO

Saga Cruzeiro e Vôlei são os representantes da América do Sul para o Mundial de Clubes deste ano.

CORINTIANS

E o time da “maior torcida do mundo”, segundo seus torcedores, o Corintians, foi eliminado pelo Novorizontino e fica foram das finais do paulistão. Para quem deve muitos bi ficar fora da final, mesmo c om prêmio abaixo de 2 milhões o prejuízo deve ser grande.