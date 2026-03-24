“Não tentem cortar”: Tata Werneck mostra erro ao mexer no próprio cabelo e diverte seguidores

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/03/2026 às 16h01

A apresentadora Tata Werneck voltou a usar o humor nas redes sociais ao compartilhar um imprevisto pessoal nesta terça-feira (24). Em vídeos publicados nos stories, ela revelou que tentou cortar o próprio cabelo e acabou com o visual irregular.

Ao mostrar o resultado, a artista brincou com a situação e destacou a diferença no comprimento dos fios. “Olha que espetáculo. O cabelão na cintura, deixando crescer há anos. A mrd que eu fiz. Não está especial? Não estou podendo nem sair de casa, menina”, disse, em tom descontraído.

Conhecida pelo estilo irreverente, Tata seguiu fazendo piada sobre o episódio. “Parece que estava tendo uma briga de cachorro e falei: ‘O que está acontecendo?’. Fui dar uma olhada e os cachorros cortaram”, comentou.

Apesar do tom leve, ela deixou um alerta aos seguidores após a experiência. “Não tentem cortar seus próprios cabelos. Um beijão, galera”, aconselhou, ao exibir a parte frontal mais curta do que o restante do cabelo.

Horas depois, a apresentadora indicou que buscou corrigir o visual ao compartilhar um novo registro, já em um salão de beleza, onde aparecia pintando os fios.