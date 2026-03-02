Modernização: governo realiza revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá, em Cacoal

Por Bruna Farias

Publicada em 02/03/2026 às 14h20

Com investimentos de mais de R$ 6 milhões, o governo de Rondônia promove a revitalização do Terminal Rodoviário Armelindo Corá, em Cacoal. A obra, realizada por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), é resultado de convênio firmado entre o estado e a Prefeitura do município e está com cerca de 25% de execução.

O investimento total é de R$ 6.465.659,63 milhões, sendo R$ 5.778.870,55 milhões provenientes do governo do estado e R$ 686.789,08 mil de contrapartida municipal. O projeto contempla a reestruturação do espaço, com foco em modernização, conforto e acessibilidade para os usuários.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento reforça o compromisso da gestão com a infraestrutura e o desenvolvimento regional. “Estamos promovendo uma transformação significativa em um espaço estratégico para a mobilidade da população. A nova rodoviária será mais moderna, acessível e acolhedora para todos”, evidenciou.

HISTÓRIA E IMPORTÂNCIA

O Terminal Rodoviário Armelindo Corá é parte da história do desenvolvimento urbano de Cacoal. Há mais de três décadas, o espaço funciona como principal porta de entrada e saída do município, acompanhando o crescimento econômico e populacional da cidade. Com o passar dos anos, a estrutura original tornou-se limitada diante do aumento do fluxo de passageiros, reforçando a necessidade de modernização.

A obra já alcança cerca de 25% de execução

MELHORIAS ESTRUTURAIS PREVISTAS

Entre as melhorias previstas estão:

Pavimentação em bloco sextavado;

Construção de calçadas acessíveis;

Novos banheiros;

Fraldário;

Saguão de embarque e desembarque;

Instalação de bancos;

Nova cobertura;

Pisos internos em granilite;

Estacionamento; e

Espaços destinados aos taxistas e mototaxistas.

O secretário da Seosp, Elias Rezende, destacou a importância da atuação conjunta entre o estado e os municípios. “O governo do estado tem atuado de forma integrada com as prefeituras, em um trabalho conjunto onde os investimentos se transformam em benefícios concretos para a população, fortalecendo a organização urbana, a economia local e a qualidade de vida.”

ATENDIMENTO PROVISÓRIO

A revitalização representa uma conquista para quem utiliza diariamente o terminal, proporcionando mais conforto, melhor organização dos serviços e um espaço adequado para passageiros e trabalhadores. Durante a execução da obra, o atendimento da rodoviária ocorre provisoriamente na Rodoviária dos Colonos, localizada na Avenida Afonso Pena, n° 2.510, Bairro Princesa Isabel. Após a conclusão, a expectativa é que o terminal se consolide como um novo cartão-postal de Cacoal, reunindo eficiência operacional, conforto e valorização do espaço público.