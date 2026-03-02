Manutenção e nova sinalização reforçam investimento do governo na trafegabilidade entre as rodovias 486 e 133

Por Antonia Lima

Publicada em 02/03/2026 às 14h09

A RO-486, saindo do município de Cacoal em direção à RO-133 no município de Espigão d’Oeste, na Região do Café, passa por um importante conjunto de melhorias realizadas pelo governo de Rondônia. As obras, executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da Usina de Asfalto de Cacoal, incluem manutenção no pavimento, sinalização em 35 lombadas e implantação de sinalização de regulamentação e advertência ao longo da via, proporcionando mais segurança e conforto aos motoristas que circulam pela via.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos do estado são fundamentais para a infraestrutura e a segurança nas estradas. “Estamos trabalhando para manter as rodovias em boas condições de trafegabilidade. A RO-486 é uma via importante para o escoamento da produção e para o deslocamento da população”, salientou.

Manutenção na RO-486 é executada pelo DER-RO

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou que as frentes de serviço atuam de forma complementar. “As equipes da Usina de Asfalto de Cacoal executaram a recuperação do pavimento, corrigindo desgastes e melhorando a qualidade da pista, além de realizar a sinalização das lombadas, tornando o trecho mais seguro e organizado. São ações como essas que, caminhando juntas oferecem um resultado completo à comunidade.”

Segundo o gerente da Usina de Asfalto de Cacoal, Sebastião Cardoso, “a equipe atuou na manutenção do asfalto realizando os reparos necessários para restabelecer as boas condições da rodovia. Trabalhamos com planejamento e agilidade para entregar um serviço duradouro, atendendo as necessidades de quem utiliza a estrada diariamente, além de atuarmos em várias frentes de trabalho pelo estado”, explicou.

O titular da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, destacou a importância da sinalização nas lombadas. “A sinalização adequada é essencial para alertar os condutores e organizar o fluxo de veículos, principalmente em trechos com maior circulação. A atuação integrada entre manutenção asfáltica e a sinalização horizontal ao longo da RO-486 garante uma rodovia mais segura e eficiente.”