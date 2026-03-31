Ludmilla não é mais a mesma após nova transformação radical no rosto

Por Fabíola Reipert/

Publicada em 31/03/2026 às 11h22

Outra famosa que apareceu irreconhecível foi Ludmilla, que definitivamente não é mais a mesma. A cantora fez uma transformação radical no rosto, principalmente na boca. Lembrando que o nariz ela já tinha arrumado.

O povo da internet comentou a nova aparência de Ludmilla e a acusou de exagerar um pouco na dose. Infelizmente, a grande maioria dos comentários foi negativa: “Quando a gente acha que não pode piorar, aí vem isso". “Foi picada por algum inseto?", questionou outro internauta. Veja o antes e depois!