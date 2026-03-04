Grupo da Terceira Idade Celebra o Dia da Mulher em Manhã Especial Promovida pela SEMAS

Por Assessoria

Publicada em 04/03/2026 às 14h21

Na manhã desta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, realizou uma programação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. A ação foi dedicada ao grupo da terceira idade, promovendo um momento de valorização, cuidado e reconhecimento.

A abertura contou com uma mensagem de fé e bênção conduzida por Fei Paulino, fortalecendo o sentimento de união e gratidão entre as participantes. Na sequência, foi servido um almoço especial, preparado com carinho para celebrar a data em clima de confraternização.

A programação também recebeu o apoio de parceiros locais, a Barbearia Rocha e o Tião Massagista, que proporcionaram atendimentos e momentos de bem-estar às mulheres presentes.

As atividades seguem ao longo do dia, com integração e celebração até o entardecer, reforçando o compromisso da gestão municipal com a promoção de políticas públicas voltadas à valorização e à qualidade de vida da pessoa idosa em Espigão do Oeste.