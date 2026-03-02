Governo garante melhores condições de tráfego até o distrito de Bom Futuro

Por Antonia Lima

Publicada em 02/03/2026 às 14h15

O governo de Rondônia intensifica os trabalhos de manutenção e recuperação das rodovias estaduais, garantindo mais segurança e trafegabilidade para quem vive e produz no estado. As equipes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) executam serviços no trecho que sai da RO-458 até o distrito de Bom Futuro, na RO-459, em 30,78 quilômetros de extensão.

As equipes executaram serviços de reconformação de plataforma (patrolamento), revestimento primário (encascalhamento) e escavação de valas para drenagem, ações fundamentais para assegurar melhor escoamento da água da chuva, conservação da via e mais conforto aos usuários. A manutenção fortalece a mobilidade da região, que possui atividade produtiva e fluxo constante de veículos leves e pesados.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em infraestrutura refletem diretamente na qualidade de vida da população. “Trabalhando de forma estratégica para garantir rodovias em boas condições durante todo o ano. Esse trecho é essencial para a população da região e para o escoamento da produção. ” ressaltou.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a manutenção contínua das rodovias é uma estratégia essencial para garantir eficiência. “Quando atuamos de forma preventiva, ampliamos a vida útil da estrada e evitamos intervenções no futuro. O objetivo, é que a população tenha uma rodovia mais segura, trafegável e adequada às demandas da região”, destacou.

De acordo com o residente da 2ª Residência Regional do DER em Ariquemes, Dirceu de Souza, os serviços executados no trecho representam um avanço significativo para a população local, pois garante mais segurança no tráfego diário, melhores condições e eficiência no transporte e no escoamento da produção, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da região e para a qualidade de vida dos moradores.

O titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, reforçou o papel da fiscalização na qualidade do serviço. “Atuamos para garantir que todas as etapas sejam executadas conforme os padrões exigidos. Nosso foco é assegurar que o investimento público resulte em uma rodovia mais segura, resistente e eficiente para a população”, pontuou.