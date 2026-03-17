Governador Jorge Teixeira recebe van adquirida com emenda do deputado Pedro Fernandes  

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 17/03/2026 às 09h44

Veículo com capacidade para 18 passageiros vai atender a APAE e reforçar o transporte da Secretaria Municipal de Saúde

Uma emenda parlamentar do deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) garantiu a aquisição de uma van com capacidade para 18 passageiros para a prefeitura de Governador Jorge Teixeira. O veículo será utilizado no atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município.

O investimento tem como objetivo fortalecer o transporte de pacientes e de usuários dos serviços, garantindo maior conforto e segurança para pessoas que precisam se deslocar para consultas, tratamentos e atividades oferecidas pela APAE. "Sabemos da importância de garantir estrutura para o atendimento à saúde e para instituições como a APAE, que realizam um trabalho essencial. Essa van vai contribuir para melhorar o transporte e facilitar o acesso aos serviços”, destacou.

O prefeito de Governador Jorge Teixeira, Gilmar Tomaz, destacou o compromisso do deputado em atender sempre às demandas da população. “De uma forma muito especial, quero agradecer ao deputado por sempre estar olhando para as causas do nosso município e as necessidades das pessoas”, disse.

A aquisição do veículo reforça o apoio do mandato às ações desenvolvidas em Governador Jorge Teixeira, contribuindo para ampliar o atendimento e oferecer melhores condições de acesso aos serviços de saúde e assistência no município.