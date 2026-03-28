Filha de Sandra Annenberg faz rara declaração à namorada nas redes: “Te amo”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 28/03/2026 às 09h32

Conhecida por manter a vida pessoal longe da exposição, Elisa Annenberg-Paglia surpreendeu seguidores ao compartilhar um momento íntimo nas redes sociais nesta sexta-feira (27). A filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia publicou uma homenagem à namorada, a atriz americana Karlie Jo Dickinson, conhecida como KJ.

Nos stories do Instagram, Elisa divulgou imagens ao lado da companheira em um cenário natural e escreveu uma mensagem em inglês. “Recuperamos nosso filme, estávamos com saudades de casa. Eu te amo”, declarou.

A manifestação chamou atenção justamente por fugir do padrão adotado pela jovem, que raramente aborda sua vida afetiva publicamente. Em geral, suas redes são voltadas à divulgação de trabalhos e projetos artísticos.

Elisa se formou em Artes Cênicas pela Universidade de Nova York (NYU), nos Estados Unidos, e tornou o relacionamento público em julho do ano passado. Desde então, as aparições do casal têm sido pontuais, o que aumentou a repercussão da nova publicação.