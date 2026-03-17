Eleições  2026 - Plenaria do PT debate fortalecimento de candidaturas femininas, Regional Madeira Mamoré

Por Assessoria

Publicada em 17/03/2026 às 10h10

No último sábado, 14 de março, a Secretaria Estadual de Mulheres do PT realizou a Plenária de Mulheres Petistas, Regional Madeira Mamoré.

"Democracia viva, corpos livres: por uma Rondônia sem violências" foi o tema central da Plenária, que debateu estratégias para o fortalecimento de candidaturas femininas para as eleições 2026. O evento aconteceu na Sede Administrativa do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Estado de Rondônia (SINTTEL).

Coordenado pela Secretária de Mulheres Adjunta Risolene Sousa, a Plenária teve participação de cerca de 40 mulheres filiadas, entre urbanas e rurais, da capital e municípios da região, que debateram as políticas internas partidárias, os desafios para a reeleição do Presidente Lula e o fortalecimento das candidaturas femininas.

Essa foi a quarta atividade do "Março de luta das Mulheres Petistas", que contou com a presença e colaboração da Secretária Estadual de Mulheres, Alessandra Lunas, e mulheres que ocupam cargos na executiva do partido e lideranças locais.

Pacto Nacional Contra o Feminicídio

Um dos principais momentos da Plenária foi destacar o Pacto Nacional Brasil Contra o Feminicídio, lançado pelo presidente Lula no início de março deste ano. Segundo a professora e membra do Coletivo de Mulheres, Luciana Basilio, o Pacto é uma ferramenta importante para a integração dos poderes no fortalecimento da rede de proteção e a urgência na prevenção dos crimes e na manutenção das mulheres vivas. Principalmente no Estado de Rondônia que, de acordo com o Mapa de Segurança Pública, ocupa o segundo maior índice de casos de feminicidios no Brasil.

"Homens e mulheres precisam estar mobilizados para monitorar a aplicação prática das medidas, de ações contínuas de segurança e a divulgação da importância do 180 como ferramenta essencial de denúncia", disse Luciana.

A mobilização da militância no enfrentamento ao feminicídio, tambem inclui cobrar dos candidatos e das candidatas que essa pauta seja priorizada como compromisso de campanha nessa e nas próximas eleições.

Mulheres do PT nas Eleições 2026

Outro momento importante da Plenária foi um rico e profundo debate acerca de estratégias para o fortalecimento da participação efetiva das mulheres filiadas à sigla, com vistas ao processo eleitoral 2026, já pensando em 2028.

As pré-candidatas presentes no evento contribuíram com breve relato sobre suas trajetórias políticas e pautas fundamentais e necessárias que as motivam a concorrer à eleição.

Participaram da Plenária a professora Léo Simão, militante do movimento negro e ex-presidenta do SINTERO; Giovana Barros, sindicalista e militante do movimento de mulheres, ambas pré-candidatas a Deputada Estadual, e Andreia Mendes, representando a Deputada Claudia de Jesus, que é candidata a reeleição.

Outras filiadas e militantes do PT também despontam como pré-candidatas pela sigla, a ex-senadora Fátima Cleide, que sinaliza concorrer à vaga de Deputada Estadual, e a professora Márcia Regina, única mulher petista com pretensão ao Congresso Nacional.

Agenda positiva

A próxima Plenária de Mulheres do PT já tem data marcada para o dia 28 de março.

"Esses eventos que antecedem ao período eleitoral são extremamente importantes para fortalecer a nossa luta em reafirmar que queremos uma democracia viva, nossos corpos livres, com mulheres nos espaços de poder e uma Rondônia sem violência", declarou a coordenadora Adjunta Risolene.

Risolene ainda destacou que as atividades são abertas não somente para as filiadas, mas, para toda mulher que se identifica com a luta por uma sociedade igualitária entre homens e mulheres e com mais mulheres ocupando cargos no executivo e legislativos, legislando para melhorar a vida de outras mulheres e de suas famílias.