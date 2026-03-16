Deputado Pedro Fernandes destina R$ 1,7 milhão para cirurgias eletivas em Ariquemes   

Por Assessoria Parlamentar

Publicada em 16/03/2026 às 11h20

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) para a Prefeitura de Ariquemes. O recurso será utilizado para o custeio de procedimentos cirúrgicos eletivos. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos atendimentos e contribuir para a redução da fila de espera por cirurgias, garantindo mais agilidade no atendimento aos pacientes que aguardam pelos procedimentos.

A secretária municipal de Saúde de Ariquemes, Lorena Fiorenzani, destacou a importância do recurso para ampliar os atendimentos no município. Segundo ela, o investimento chega em um momento oportuno e contribuirá diretamente para reduzir a fila de espera por procedimentos. “Esse recurso será muito bem utilizado e vamos conseguir dar vazão à nossa fila de cirurgias eletivas. Mais uma vez, agradecemos a parceria de sempre”, afirmou.

O vice-prefeito de Ariquemes, André Rosseto, também agradeceu o apoio ao município. “Em nome da população de Ariquemes e da nossa prefeita Carla Redano, agradecemos muito. Esse recurso veio em boa hora e ficamos muito felizes com esse olhar que o deputado tem com a saúde de Ariquemes”, destacou.

Segundo o deputado Pedro Fernandes, investir na saúde pública é uma das prioridades do mandato, especialmente em ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população. “Esse recurso vem justamente para ajudar a ampliar a capacidade de atendimento, e o nosso compromisso é seguir trabalhando para fortalecer a saúde e garantir que a população tenha acesso aos serviços de que precisa”, destacou.

Além da emenda de R$ 1,7 milhão destinada ao custeio de cirurgias eletivas, o deputado estadual Pedro Fernandes também já destinou R$ 790 mil à saúde de Ariquemes. Os recursos foram aplicados na aquisição de um veículo para a Unidade de Atendimento Odontológico Móvel da (ASPMA) Associação dos Servidores Públicos Municipais de Ariquemes. Para a associação, o deputado também destinou recursos para a aquisição de medicamentos e materiais odontológicos.

Também foram destinados recursos para a compra de aparelhos de ar-condicionado para Unidades Básicas de Saúde e da Estratégia Saúde da Família nas áreas rurais, além da aquisição de materiais e acessórios médico-hospitalares para o Centro de Diálise Vale do Jamari, entre outras ações viabilizadas por meio de emendas parlamentares do deputado, destinadas a fortalecer a rede de saúde do município.

Os recursos destinados ao município reforçam o compromisso do deputado com a melhoria da saúde no município, contribuindo para a melhoria da estrutura de atendimento, beneficiando pacientes que dependem do sistema público de saúde.