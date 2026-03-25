CRAS amplia acesso a direitos e fortalece famílias em Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 25/03/2026 às 11h53

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ampliam o acesso a direitos e reforçam o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. O município conta com sete unidades.

Os CRAS são a principal porta de entrada da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). As unidades atuam de forma preventiva, com serviços voltados à redução de vulnerabilidades e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Vinculados à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) da Prefeitura de Porto Velho, os centros integram o Departamento de Proteção Social Básica.

Entre os serviços oferecidos está o PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família), que realiza acompanhamento contínuo por meio de atendimentos individuais e coletivos, além de orientação para acesso a direitos.

Segundo Adonias Moeses, a atuação próxima da comunidade amplia o acesso a direitos

Outro serviço é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com atividades em grupo para crianças, adolescentes, adultos e idosos. As ações incluem oficinas, atividades culturais e educativas.

Os CRAS também realizam inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), essencial para acesso a programas como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

As unidades oferecem ainda orientação social, escuta qualificada e encaminhamentos para serviços de saúde, educação, Conselho Tutelar e CREAS.

Segundo o diretor do Departamento de Proteção Social Básica da Semias, Adonias Moeses, a atuação próxima da comunidade amplia o acesso a direitos. “O CRAS permite identificar demandas e garantir atendimento mais próximo da população”, afirmou.

Unidades do CRAS em Porto Velho:

CRAS Elizabeth Paranhos – bairro São João Bosco

CRAS Betinho – bairro Mariana

CRAS Irmã Dorothy – bairro Socialista

CRAS Paulo Freire – bairro Agenor de Carvalho

CRAS Dona Cotinha – Cohab Floresta

CRAS Fernando Rocha – Residencial Orgulho do Madeira

CRAS Pe. Teodoro Crommo – distrito de Jaci-Paraná