Confúcio Moura sobre reflexos do Tarifaço de Donald Trump: “Até aumentamos a venda de carne”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 16/03/2026 às 14h29

PORTO VELHO, RO - O senador Confúcio Moura (MDB-RO) afirmou que as tarifas impostas pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros não impediram a continuidade das exportações do país. A declaração consta em texto publicado pelo parlamentar no último domingo, 15, no qual ele aborda temas relacionados ao comércio internacional, à produção brasileira e à inovação tecnológica.

Ao comentar o desempenho comercial do Brasil, o senador afirmou que a aplicação de sobretaxas por parte do governo norte-americano gerou preocupações iniciais sobre possíveis impactos negativos nas exportações. No entanto, segundo ele, o cenário projetado não se confirmou. “Quando o Trump resolveu supertarifar produtos brasileiros, muita gente achou que seria um desastre para o país. No fim das contas, continuamos vendendo — e até aumentamos a venda de carne”, escreveu.

No texto, o parlamentar também descreve o fluxo de exportação de commodities brasileiras e o movimento de importação de produtos tecnológicos. “Nos mares, saem navios e mais navios carregados de minério de ferro e soja. Um fluxo enorme de commodities indo embora. De lá para cá, chegam dois ou três navios carregados de celulares, chips e semicondutores — tecnologia que vem de poucos países do mundo. Um deles é Taiwan”, registrou.

Confúcio Moura também comenta a presença predominante de veículos estrangeiros nas ruas ao refletir sobre a estrutura produtiva nacional. “Estou na rua agora, vendo centenas de carros passarem. Nenhum deles é cria do Brasil. Somos, na maioria das vezes, montadores de peças que vêm de fora. Montamos, vendemos… mas a tecnologia, a patente e o lucro voltam para o dono — lá fora”, escreveu.

Em outro trecho, o senador cita o desempenho tecnológico de outros países ao mencionar o Vietnã. “Outro dia fiquei sabendo que o Vietnã está avançando rápido em tecnologia. Um país que produz muito arroz e café — aliás, de vez em quando o próprio Brasil importa arroz deles. Olha que ironia”, afirmou.

O texto também menciona relato de um empresário identificado como Vila, que teria retornado recentemente de viagem ao Paraguai. Segundo o senador, o empresário comentou a possibilidade de transferir sua indústria para o país vizinho devido aos custos de produção. “O Vila me contou que esteve no Paraguai há poucos dias. Voltou pensativo. Disse que está quase levando a indústria dele para lá. Produzir lá é mais barato e depois trazer para o Brasil”, escreveu.

Ao abordar o tema da educação, o parlamentar afirma que o Brasil ocupa posição inferior em indicadores de qualidade de ensino na América Latina. “Estamos no rabo da fila da América Latina quando o assunto é qualidade de ensino. Isso dói”, registrou.

O senador também menciona ações realizadas em municípios de Rondônia. Ele cita a entrega de duas creches no município de Ariquemes pela prefeita Carla Redano, além da entrega de uma escola em Alto Paraíso e da construção de outra creche. “Fico feliz de ver que, no dia 22 de fevereiro, a prefeita Carla Redano entregou duas creches novinhas em Ariquemes. Dei minha contribuição nesse projeto. Em Alto Paraíso, entregamos uma escola. E tem mais uma creche em construção”, escreveu.

Ao tratar do setor leiteiro, Confúcio Moura menciona a preocupação de produtores brasileiros em relação à concorrência com o Uruguai. “Os produtores brasileiros tremem de medo do Uruguai. Quando o governo facilita a importação de leite de lá, parece que vai cair uma banda do céu. Mas espera um pouco… olha o tamanho do Uruguai e olha o tamanho do Brasil!”, afirmou.

Na parte final do texto, o senador menciona o evento Innovation Week, realizado em São Paulo, sugerindo a visita ao encontro como oportunidade para conhecer iniciativas ligadas à inovação e ao desenvolvimento tecnológico.