Capital decide o jogo: por que Léo Moraes pode ser a peça central da eleição ao Governo de Rondônia

Por Jefferson Ryan Ferreira da Silva de Sena

Publicada em 14/03/2026 às 08h50

A história eleitoral de Rondônia revela um padrão que se repete eleição após eleição. Não se trata apenas de percepção política, mas de uma leitura estratégica do mapa eleitoral do estado: três regras costumam definir o resultado da disputa pelo Governo.

1. A capital decide quem chega ao segundo turno.

2. O interior decide quem vence a eleição.

3. A fragmentação das candidaturas define o resultado final.

Quando essas três variáveis se combinam, surge uma figura política capaz de alterar completamente o tabuleiro eleitoral. E, neste momento, essa figura tem nome: Léo Moraes, atual prefeito de Porto Velho.

O peso da capital no jogo eleitoral

Porto Velho não é apenas a capital administrativa do estado. É também o maior colégio eleitoral de Rondônia, concentrando cerca de um terço dos eleitores. Em termos políticos, isso significa que qualquer candidatura competitiva ao governo precisa, obrigatoriamente, dialogar com a capital.

Historicamente, quando Porto Velho entra de forma organizada na disputa estadual, o resultado da eleição muda. Quando a capital se fragmenta ou fica sem liderança clara, o interior assume o protagonismo.

É exatamente nesse ponto que surge a relevância política de Léo Moraes.

A trajetória que o credencia

A carreira política de Léo Moraes sempre foi marcada pela capacidade de mobilizar o eleitorado urbano. Deputado estadual, deputado federal e agora prefeito da capital, ele construiu uma trajetória baseada em presença pública, comunicação direta com o eleitor e protagonismo político.

Mais do que isso: na eleição estadual passada, mesmo não vencendo a disputa, demonstrou capacidade de mobilizar uma votação expressiva, tornando-se um ator central no equilíbrio político do estado.

Esse capital político não desaparece com o tempo. Pelo contrário: tende a amadurecer.

Hoje, na condição de prefeito da capital, Moraes ocupa uma posição que poucos políticos em Rondônia tiveram simultaneamente: liderança administrativa e projeção eleitoral.

O cavalo encilhado da política

Na política existe uma máxima antiga: não se deve deixar passar o cavalo encilhado.

A atual conjuntura eleitoral apresenta exatamente esse cenário. O campo político estadual tende a se fragmentar entre candidaturas do interior, o que abre espaço para uma candidatura urbana forte.

Se a capital entrar unificada no processo eleitoral, dificilmente ficará fora do segundo turno.

E se essa candidatura vier do prefeito da capital, com estrutura administrativa, visibilidade e recall eleitoral, o cenário se torna ainda mais competitivo.

A responsabilidade histórica da capital

Há momentos na política em que uma liderança deixa de representar apenas um grupo ou partido e passa a representar uma região inteira.

Porto Velho, maior cidade do estado, não pode assistir passivamente à disputa pelo governo sem apresentar protagonismo.

A capital tem eleitorado, tem peso político e tem capacidade administrativa. Falta apenas transformar esse potencial em projeto político estadual.

Nesse contexto, a figura do prefeito ganha dimensão estratégica.

Uma decisão que pode mudar a eleição

Caso opte por entrar na disputa, Léo Moraes não será apenas mais um candidato. Será, muito provavelmente, o candidato capaz de reorganizar o tabuleiro eleitoral de Rondônia.

Sua presença poderia consolidar o voto urbano, atrair setores moderados da política e construir pontes com diferentes regiões do estado.

Mais do que isso: representaria a entrada efetiva da capital na disputa pelo comando político de Rondônia.

A eleição estadual ainda está em construção, mas algumas peças já se mostram decisivas no tabuleiro político.

Entre elas, a mais evidente é a liderança política que emerge da capital.

Se decidir disputar o Governo do Estado, Léo Moraes não entrará apenas como candidato. Entrará como protagonista de um novo ciclo político.

E, para muitos observadores atentos da política rondoniense, a pergunta que começa a surgir não é mais se ele pode chegar ao segundo turno, mas sim se ele aproveitará ou não o momento histórico que a política lhe apresenta.