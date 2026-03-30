Apoio ao rodeio fortalece cultura e economia: Edevaldo Neves marca presença em evento histórico em Vista Alegre do Abunã

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 08h10

O deputado estadual Edevaldo Neves reafirmou seu compromisso com a cultura, o esporte e o desenvolvimento regional ao participar da etapa do Circuito de Rodeio Norte Fest, realizada em Vista Alegre do Abunã, em Rondônia.

Responsável pela destinação de recursos que viabilizam a realização do evento há anos, o parlamentar tem sido peça fundamental para manter viva uma das tradições mais importantes do interior do estado. O rodeio, além de valorizar os peões e a cultura sertaneja, movimenta significativamente a economia local, gerando renda, emprego e fortalecendo o comércio da região.

Durante sua participação, Edevaldo Neves esteve próximo da população, acompanhando de perto a programação e reforçando seu apoio ao setor. Em um momento de descontração na arena, o deputado ainda foi incentivado pelo público a encarar o desafio de montar em um touro gesto que simboliza sua conexão com o povo e com as tradições do campo.

A atuação do parlamentar evidencia a importância do investimento público em eventos culturais e esportivos, especialmente em regiões como a Ponta do Abunã, onde iniciativas como o rodeio promovem inclusão, lazer e desenvolvimento.

O Circuito de Rodeio Norte Fest segue consolidado como um dos maiores eventos do gênero em Rondônia, graças ao apoio de lideranças comprometidas com o fortalecimento das raízes culturais e da economia regional.