Ambulância destinada por Ezequiel Neiva fortalece atendimento de saúde no distrito de Jacinópolis

Por Alexandre Almeida

Publicada em 16/03/2026 às 13h40

O deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) tem assegurado importantes investimentos na área da saúde no município de Nova Mamoré. No distrito de Jacinópolis, o parlamentar contribuiu com a chegada de uma ambulância destinada para atender a população da região. O veículo foi adquirido por meio de emenda parlamentar, atendendo a um pedido do vereador Irmão Jó.

Ambulância tem garantido mais agilidade no atendimento (Foto: Luís Castilhos I Secom ALE/RO)

A ambulância tem sido fundamental para garantir mais agilidade no atendimento e no transporte de pacientes, especialmente considerando a distância do distrito até outros centros de saúde da região.

Diretora Lecilda agradeceu o atendimento do deputado estadual Ezequiel Neiva

De acordo com a diretora da unidade de saúde local, Lecilda dos Santos, o veículo tem contribuído significativamente para o atendimento da população. “Tem contribuído bastante com a região de Jacinópolis. É um item muito importante para quem atende a demanda dos pacientes. Isso tem fortalecido o trabalho da unidade, pois atuamos com UBS e também com atendimento 24 horas, realizando o transporte de pacientes para o município de Buritis”, destacou.

O motorista da ambulância, Adilson Martins, também ressaltou a importância do investimento para a comunidade. Morador da região há 23 anos, ele lembrou das dificuldades enfrentadas anteriormente. “Foi muito bom, pois de seis anos para cá o deputado tem dado suporte para a saúde. Antes utilizávamos uma saveiro que não tinha ar-condicionado e nem tração, então sofríamos muito. A importância desse apoio é muito grande”, afirmou.

Motorista Adilson Martins ressaltou a importância de Ezequiel Neiva na região

O vereador Irmão Jó destacou que o pedido feito ao parlamentar foi prontamente atendido e trouxe benefícios diretos para a população nos últimos anos. “Ele deu uma força muito grande para o município e, aqui no distrito, foi essencial. A ambulância era uma demanda antiga e, quando solicitamos ao deputado, fomos atendidos. Esse veículo já socorreu muitos pacientes em Jacinópolis”, ressaltou.

Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, investir na saúde é garantir dignidade e atendimento adequado à população. “O distrito de Jacinópolis necessitava de uma atenção especial no atendimento às pessoas. Por isso destinei o recurso para a aquisição da ambulância, garantindo o suporte necessário tanto no atendimento quanto no transporte de pacientes”, afirmou.

Fotos: Luís Castilhos I Secom ALE/RO e Nilson Nascimento