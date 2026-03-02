Alerta: Energisa orienta sobre cuidados com cabos de energia rompidos

Por Mauro da Silva Azevedo Junior

Publicada em 02/03/2026 às 08h10

Situações como descargas atmosféricas, fortes chuvas, ventanias, colisões de veículos contra postes e até mesmo contato de veículos altos, como caminhões, podem provocar o rompimento de cabos de energia elétrica. Em muitos casos, mesmo após partidos, os fios podem permanecer energizados, representando risco grave à vida.

Portanto, é essencial adotar alguns cuidados:

No trânsito, respeite sempre a altura regulatória das vias.

Jamais tente qualquer tipo de intervenção em fios ou postes.

Em caso de rompimento de cabos, não se aproxime e não permita que animais ou outras pessoas cheguem perto dos fios.

Esses cuidados devem ser ainda maiores em dias chuvosos ou quando houver superfícies molhadas, já que a água é um condutor de energia.

“A orientação é clara: viu um cabo partido ou qualquer situação de risco com a rede elétrica, afaste-se e ligue para a Energisa. Nós temos equipes preparadas para atuar com segurança e agilidade”, afirma Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.

Em caso de situações de risco, acione a Energisa ou o Corpo de Bombeiros através dos canais oficiais de atendimento:

193 (Bombeiros)

0800 647 0120 (24 horas, ligação gratuita)

(69) 99358-9673 (WhatsApp Gisa)

Aplicativo Energisa On