UNIR divulga data e pauta da próxima sessão do Conselho Superior de Administração

Publicada em 20/02/2026 às 16h01

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulga para a comunidade em geral a data de realização da próxima sessão extraordinária do seu Conselho Superior de Administração (Consad), a ser realizada na segunda-feira, dia 23, às às 9h, via Google Meet.

As sessões dos Conselhos Superiores da UNIR são públicas e online, com transmissão pelo Canal da UNIR no Youtube ( acesse aqui ).

A pauta da sessão está disponível para consulta na página da UNIR - em comunicados (Consad).

142ª sessão extraordinária do Conselho Superior de Administração (Consad)

Data: 23/02/2026, às 9h, segunda-feira, via Google Meet