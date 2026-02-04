Última semana para recadastramento de servidores ativos, aposentados e pensionistas

Publicada em 04/02/2026 às 14h16
Nesta quarta-feira, 04, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipreji), informou que encerra no dia 10 de fevereiro de 2026 o prazo para o recadastramento obrigatório dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do município.
A atualização cadastral é indispensável para a manutenção da regularidade funcional e para garantir a continuidade dos pagamentos. O servidor que não realizar o procedimento dentro do prazo estabelecido poderá ter seus proventos bloqueados.
O recadastramento pode ser realizado de duas formas:
Online, por meio do portal oficial da Prefeitura de Ji-Paraná;
Presencialmente, na secretaria de origem do servidor, mediante apresentação da documentação exigida.
O presidente do Ipreji, Edisio Barroso, destacou a importância do cumprimento do prazo. “É fundamental que servidores ativos, aposentados e pensionistas realizem o recadastramento. Não há expectativa de prorrogação. Essa atualização mantém a base de dados organizada e garante a regularidade funcional de cada servidor”, ressaltou.
O atendimento presencial ocorre diretamente na secretaria de lotação do servidor. Todos devem concluir o procedimento até 10 de fevereiro de 2026.
Fotos: Ana Kelle Moura
Comentários
Seja o primeiro a comentar!