Tapa-buracos é ação permanente da Prefeitura de Ji-Paraná

A Prefeitura de Ji-Paraná mantém de forma contínua o serviço de tapa-buracos nas vias urbanas, uma ação essencial para garantir segurança, mobilidade e conservação do pavimento, especialmente durante o período chuvoso, quando o surgimento de buracos se intensifica. O trabalho é executado pelas Equipes de Asfalto 1 e 2, coordenadas, respectivamente, por Francisco de Souza Soares (Chicão), e Aguinaldo de Paiva Batista, o Rony.
Além de investimentos em recapeamentos e novas pavimentações, o tapa-buracos cumpre papel estratégico na manutenção da malha viária, ao evitar a deterioração acelerada do asfalto existente. O serviço contribui diretamente para o aumento da vida útil do pavimento, reduzindo custos futuros com obras mais complexas e prolongadas.
Na maior parte das intervenções, as equipes utilizam o Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), produzido na Usina Municipal de Asfalto, o que garante maior qualidade, durabilidade e melhor acabamento nos reparos. A atuação constante também minimiza transtornos para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.
Segundo o prefeito Affonso Cândido, a manutenção preventiva é fundamental para o bom funcionamento da cidade. “O tapa-buracos não é apenas um reparo emergencial; é uma ação de cuidado com a infraestrutura urbana e com a segurança da população, além de facilitar intervenções futuras de recapeamento, pois interrompe o avanço de danos maiores nas faixas de rolamento das vias urbanas”, destacou.
De acordo com a administração municipal, manter as ruas em melhores condições favorece o trânsito, preserva veículos e melhora o dia a dia dos moradores. Com planejamento e trabalho contínuo, o serviço segue como parte importante da política de conservação viária de Ji-Paraná.
