SINDSEF-RO: Reunião com Controladoria-Geral da União abre diálogo para destravar enquadramentos do NA-NI

BRASÍLIA – Em uma agenda decisiva para o futuro dos servidores transpostos, o presidente do Sindsef-RO Almir José, Prof. Mário Jorge, Dr. Elton Assis representado o sindicato, Dr. Vera Rodrigues assessora do senador Chico Rodrigues e Dr. Anchieta assessor do Senador Randolfe Rodrigues. Reuniram-se no gabinete da Deputada Silvia Cristina para tratar dos entraves que estão dificultando a continuidade dos processos de reenquadramento. A reunião contou com a participação de representantes da Controladoria-Geral da União (CGU), os senhores Marcus Túlio e Leonardo Andrade e Castro
Durante o encontro, os representantes da CGU ouviram atentamente as demandas da categoria e comprometeram-se a buscar informações claras e técnicas para identificar o real motivo do “travamento” nos reenquadramentos. O objetivo central dessa articulação é encontrar uma solução definitiva para que todos os servidores que possuem o direito garantido sejam devidamente reenquadrados sem novos adiamentos+
Compromisso com a Transparência e Resultado
O sindicato reforça que não tem medido esforços, buscando apoio político e técnico para superar a burocracia. “Estamos fazendo de tudo. A presença de técnicos da CGU nesta discussão é fundamental para dar transparência ao processo e garantir que os direitos dos servidores sejam respeitados”, destacou o Presidente Almir José
O advogado Elton Assis, esclareceu que o direito ao reenquadramento dos servidores foi reconhecido pelo TCU e por diversos pareceres favoráveis da CONJUR, não havendo razoabilidade para a suspensão da continuidade de edição das portarias de reenquadramento
Com as informações que serão levantadas pelos assessores Marcus Túlio e Leonardo, o sindicato espera ter um diagnóstico preciso do fluxo dos processos na esfera federal. A meta é garantir que o fluxo de reenquadramentos seja retomado com agilidade, beneficiando milhares de famílias que aguardam por essa justiça funcional.
