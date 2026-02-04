Publicada em 04/02/2026 às 14h13
A diretoria do Sindsef-RO já está em Brasília para uma semana de trabalho intenso e focado em resultados! Liderada pelo nosso presidente Almir José e pelo secretário-geral Professor Mário Jorge, a equipe está empenhada em destravar pautas históricas para os nossos servidores.
Acompanhados pelo suporte jurídico do escritório Fonseca e Assis, representado pelo Dr. Elton Assis, estamos com uma agenda cheia de audiências estratégicas:
Audiência com o Secretário Feijó: Tratando diretamente da questão do NA/NI, Dedicação Exclusiva e reposicionamento.
Articulação Política: Reuniões agendadas com a bancada federal de Rondônia para buscar apoio total às nossas demandas.
Gestão de Processos: Visitas à CGU, Conjur, CEEXT e Decipex para garantir que nenhum direito seja deixado para trás.
