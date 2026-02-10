SINDSEF-RO detalha avanço no destravamento do Na-Ni e anuncia prazos para novos enquadramentos

Publicada em 10/02/2026 às 08h19
PORTO VELHO, RO – Foi realizado no auditório do Sindsef-RO, nesta segunda-feira (09), uma reunião decisiva para os servidores transpostos de Rondônia. Durante o encontro, o presidente do Sindsef Almir José, diretores da entidade e a equipe jurídica do escritório Fonseca e Assis na pessoa do Dr. Elton Assis, juntos compartilharam atualizações cruciais obtidas em Brasília sobre a luta pela transposição do Nível Auxiliar (NA) para o Nível Intermediário (NI).
Foi divulgado que na próxima quarta-feira em Brasília acontecerá uma reunião com a ministra Esther Dweck, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) agendado pelo senador da república Confúcio Moura, para exigir explicações concretas relativo aos travamentos dos enquadramentos nas portarias do Na-Ni e pedir celeridades nos processos.
Diagnóstico e Prazos: O que esperar para 2026
De acordo com o presidente Almir José e o Dr. Elton Assis, a estratégia agora é ter em mãos esse relatório que será publicado pela CGU, para verificar se o Órgão propõe alguma mudança ou recomendação quanto ao processamento dos reenquadramento no nível intermediário, trata-se de uum documento técnico fundamental para “destravar” o sistema definitivamente.
* Novas Portarias: Em reunião com o presidente da CEEXT João Cândido e o Coordenador-Geral das DIGEPs/Decipex José Carlos dos Santos, o sindicato foi informado que: As portarias esperadas para publicação em dezembro estão aptas para publicação, o que está faltando é a autorização da ministra, existe a expectativa de até o início de março para se retomar as publicações.
* Meta de Enquadramentos: A expectativa é de que este próximo lote contemple aproximadamente 300 novos reenquadramentos.
Retomada dos Trabalhos na Ceext
Outra notícia positiva celebrada pelos servidores é a retomada operacional dos órgãos de análise. Foi comunicado que a Ceext retorna a analisar os processos hoje, segunda-feira.
Essa volta às atividades é vista como essencial para dar vazão à demanda dos mais de 3 mil servidores que aguardam a correção de nível.
Mobilização Permanente
O Sindsef-RO reforçou que a pressão em Brasília não cessará. “Não paramos nenhum minuto. Estamos a postos lutando pelos seus direitos e monitorando cada passo desses relatórios e portarias”, afirmou o presidente. A orientação é que a categoria permaneça unida enquanto o sindicato fiscaliza o cumprimento dos novos prazos estabelecidos pelo Governo Federal.
