Manutenção na RO-370 é reforçada pelo governo de RO para garantir trafegabilidade e segurança

Publicada em 10/02/2026 às 09h53
Com foco nos serviços de manutenção, o governo de Rondônia investe na infraestrutura da RO-370, rodovia que liga o município de Parecis à Vila Bosco. No trecho, as equipes do Departamento Estadual de estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) estão realizando trabalhos de reconformação de plataforma (patrolamento) e revestimento primário (encascalhamento), em 80 quilômetros de extensão, com o objetivo de garantir condições de trafegabilidade e segurança aos usuários da via.
Já na região da Serra do Bosco, as equipes do DER-RO também atuam de forma contínua, executando serviços de manutenção em todos os 2 quilômetros da via. Os trabalhos incluem ações de drenagem e contenção de rochas, visando assegurar a estabilidade da pista e preservar a infraestrutura da rodovia, especialmente neste período chuvoso.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos do governo em infraestrutura mantem as estradas estaduais em boas condições, garantindo segurança para quem trafega e apoiando o desenvolvimento das regiões. “Esses serviços são fundamentais para assegurar mobilidade e qualidade de vida à população”, salientou.
O diretor-adjunto do DER-RO, Anderson Dias, esteve no local acompanhando os trabalhos. “Estamos visitando as obras para garantir que os serviços sejam executados com qualidade e dentro do planejamento. Ir a campo é importante para acompanhar o andamento das frentes de trabalho, avaliar as necessidades do trecho e alinhar as ações com as equipes”, destacou.
Já o responsável da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, evidenciou que a atuação das equipes busca dar respostas rápidas às necessidades da rodovia. “Nosso trabalho é identificar os pontos que exigem atenção imediata e agir de forma estratégica, priorizando os trechos importantes. As intervenções garantem a continuidade do tráfego e preservam a estrutura da malha viária, especialmente neste período de maior intensidade de chuvas.”
