Semas investiu R$ 5,7 milhões em projetos sociais por meio de parcerias em 2025

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) encerrou o exercício de 2025 com resultados expressivos no fortalecimento da Política Municipal de Assistência Social, consolidando parcerias com entidades do terceiro setor e viabilizando investimentos voltados à proteção social da população em situação de vulnerabilidade.
Ao longo de 2025, a Secretaria geriu 95 processos de parcerias, beneficiando diretamente 32 entidades da sociedade civil. O valor total firmado por meio dessas parcerias somou R$ 5.781.092,29, provenientes de diferentes fontes de recursos, como doações do imposto de renda, editais do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI), do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), emendas parlamentares municipais e federais, além de superávit financeiro.
De acordo com o secretário da pasta, Nilcemar Dias, os recursos investidos possibilitaram a execução de projetos nas áreas de esporte, cultura, educação, acolhimento e lazer, contemplando iniciativas como judô, karatê, futebol, ginástica rítmica, balé, basquete, muay thai, boxe, voleibol, vôlei de areia e beach tennis, além de ações culturais e educacionais nas áreas de dança, fotografia, música e incentivo à leitura.
Também foram desenvolvidos projetos voltados ao acolhimento e ao cuidado de idosos, mulheres, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoas em trânsito e mulheres gestantes.
A Semas tem como objetivo principal planejar, executar e coordenar a Política Municipal de Assistência Social, atuando na garantia de direitos, na prevenção de violências e na promoção da inclusão social de famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social ou risco. Essa atuação ocorre por meio da oferta de serviços, benefícios e programas e, de forma estratégica, por meio de parcerias com entidades do terceiro setor, que ampliam o alcance das políticas públicas no município.
