Segurança é intensificada pelo governo de Rondônia no maior bloco de Carnaval da região Norte

Publicada em 18/02/2026 às 13h42
Uma operação integrada de fiscalização resultou na recaptura de foragido e no recolhimento de monitorados durante o desfile do maior bloco de rua da região Norte, realizado no sábado (14), em Porto Velho. A ação foi executada pela Polícia Penal, por meio de abordagens presenciais, verificações de rotina e monitoramento eletrônico em tempo real no circuito carnavalesco, com foco no cumprimento de medidas judiciais.
A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança pública e assegurar o cumprimento das determinações judiciais durante o período festivo. As ações são coordenadas pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em integração com a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), com execução da Gerência Especializada em Operações Penais (Geop), Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape) e da Unidade de Monitoramento Eletrônico (Umesp).
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que o fortalecimento das operações é resultado de investimentos contínuos.“O Estado tem investido em tecnologia, estrutura e valorização das nossas forças de segurança para garantir que grandes eventos ocorram com tranquilidade. A presença integrada das equipes demonstra o compromisso com a proteção da população e com o cumprimento da lei”, afirmou.
FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO EM TEMPO REAL
De acordo com o diretor da Umesp, Eliel de Souza Sá, a atuação ocorre dentro das competências legais.“A Polícia Penal atua no Carnaval fiscalizando o cumprimento de medidas judiciais por monitorados eletrônicos e realizando a recaptura de foragidos que possam ser localizados nas festividades. Pessoas monitoradas possuem regras específicas e não têm autorização para frequentar circuitos carnavalescos ou locais de grande aglomeração, sendo o acompanhamento feito em tempo real e com equipes em campo para garantir o cumprimento das determinações da Justiça e a tranquilidade social.”, pontuou.
A presença das forças de segurança também foi percebida de forma positiva por quem participou da festa. O folião Anderson Fausto ressaltou a importância da segurança. “A gente consegue aproveitar a festa com mais tranquilidade vendo as equipes atuando. Isso traz confiança para quem está aqui só para se divertir.”, afirmou.
RESULTADOS DA OPERAÇÃO CARNAVAL
Durante as ações no evento, foram registrados:
1 monitorado recolhido à Colônia Agrícola Penal (Capep);
2 monitorados em medida cautelar conduzido à Unidade de Monitoramento Eletrônico (Umesp), notificado e liberado após comunicação judicial; e
1 foragido do sistema prisional recapturado.
Iniciada em 6 de fevereiro, a operação já contabiliza:
Recaptura de 4 foragidos da Justiça;
Recolhimento de 10 monitorados removidos das áreas de festividade;
Condução de 5 monitorados para notificação com comunicação ao Judiciário.
PLANEJAMENTO ATÉ O FIM DO CARNAVAL
Integração das forças garante tranquilidade aos foliões
O secretário da Sejus, Marcus Rito reforçou que as ações seguem até o encerramento do período carnavalesco. “Nosso planejamento operacional permanece ativo até o final das festividades. Trabalhamos de forma integrada, com inteligência e presença estratégica, para garantir segurança à população e o cumprimento das medidas impostas pela Justiça.”, ressaltou.
FORÇAS PARTICIPANTES
A operação é uma iniciativa que reúne esforços das forças de segurança do estado de Rondônia, Sejus e Sesdec, com ação efetiva da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e Polícia Penal. A ação tem como objetivo garantir a tranquilidade durante as festividades carnavalescas, proporcionando um ambiente seguro para todos os foliões. Com patrulhamento intensificado e planejamento estratégico, as forças de segurança atuam de forma integrada na prevenção e no combate a possíveis delitos, assegurando que as celebrações ocorram com ordem e sem intercorrências.
