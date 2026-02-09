Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove capacitação em Escuta Especializada para servidores da educação municipal e estadual

Publicada em 09/02/2026 às 14h21
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realizou nos dias 04 (quarta-feira) e 06 (sexta-feira), duas capacitações sobre o serviço de Escuta Especializada.
As formações foram ministradas pelos psicólogos Jaymer Matias Costa e Matheus Machado Vieira, da equipe de Escuta Especializada do Centro de Referência de Assistência Social – CREAS, e tiveram como tema “Revelação Espontânea”. Na formação do dia 06, aplicada aos servidores estaduais, a equipe do CREAS contou com auxílio do promotor de justiça Dr. Roosevelt Queiroz Júnior, que esclareceu dúvidas e orientou os participantes.
Cerca de 60 servidores que atuam na educação municipal e estadual participaram da capacitação, que teve como objetivo aprimorar e fortalecer a atuação dos profissionais no atendimento e encaminhamento adequado de situações de violência que envolvam crianças e adolescentes.
Os encontros abordaram temas como acolhimento humanizado, identificação de sinais e indícios de violência no ambiente escolar, encaminhamento correto dos casos de suspeita ou confirmação de violência, o papel dos profissionais da educação dentro da rede de proteção das vítimas, entre outros.
A secretária de desenvolvimento social, Leidiane Alves da Silva Lima, comentou sobre as capacitações. “A promoção dessas formações reforça o compromisso da gestão municipal em garantir a proteção e os direitos de nossas crianças e adolescentes”, disse.
