Rondônia registra queda nos roubos de celulares e aumento na recuperação de aparelhos em 2025

Por Marco Sales

Publicada em 23/02/2026 às 08h30

O estado de Rondônia apresentou redução nos índices de roubo de celulares e o aumento na recuperação de aparelhos ao longo de 2025, conforme levantamento da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), com base nos dados fornecidos pela Gerência de Estratégia e Inteligência e pelo Núcleo de Análise Criminal. De acordo com as informações disponibilizadas no banco de dados da Segurança Pública Estadual, os roubos de celulares apresentaram queda de 21% em 2025, passando de 4.754 registros em 2024 para 3.747 ocorrências no ano de referência.

O roubo acontece quando a subtração do bem ocorre mediante violência física ou grave ameaça à vítima. São situações em que o criminoso utiliza arma, faz intimidação ou agride a pessoa para levar o objeto. O roubo está previsto no artigo 157 do Código Penal e possui pena de quatro a dez anos de reclusão, além de multa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os dados demonstram que Rondônia vem avançando de forma consistente no enfrentamento aos crimes patrimoniais. “A redução dos roubos de celulares é resultado direto do fortalecimento das ações de inteligência, do trabalho integrado das forças de segurança e das operações estratégicas realizadas em todo o estado”, ressaltou.

Outro dado que chama a atenção é o aumento na recuperação de aparelhos celulares. Em 2024, foram recuperados 571 dispositivos, enquanto, em 2025, esse número subiu para 618 aparelhos, representando crescimento de 8% nas ações de recuperação. De acordo com o secretário da Sesdec, Felipe Bernardo Vital, o resultado reflete o fortalecimento das estratégias de combate aos crimes patrimoniais, incluindo ações de inteligência, investigações qualificadas e operações integradas entre as forças de segurança pública. “Os números mostram a eficiência das investigações e das abordagens policiais. Quando recuperamos um celular, não estamos apenas devolvendo um bem ao cidadão, mas também enfraquecendo o mercado ilegal que alimenta esse tipo de crime”, enfatizou.

Os dados comprovam o avanço das ações de segurança pública no estado, especialmente no combate aos crimes patrimoniais. A proposta da gestão estadual é manter as operações, ações de inteligência e investigações voltadas à redução dos crimes e à ampliação da recuperação de bens, com foco na segurança da população rondoniense ao longo de 2026.