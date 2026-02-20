Rodovia-010 recebe 46 km de manutenção asfáltica entre Pimenta Bueno e distrito de Nova Estrela

Publicada em 20/02/2026 às 08h26
A RO-010 recebe serviços de manutenção asfáltica, no trecho entre o município de Pimenta Bueno e o distrito de Nova Estrela, realizados pelo governo de Rondônia. Ao todo, são 46 quilômetros contemplados com intervenções que reforçam a estrutura do pavimento, promovem mais segurança viária e proporcionam melhores condições de tráfego aos usuários da rodovia.
Os trabalhos estão sendo executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da Usina de Asfalto de Cacoal, com equipes mobilizadas para garantir eficiência na aplicação do material e maior durabilidade ao trecho, assegurando mais conforto e tranquilidade para os motoristas que utilizam a via.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção preventiva é fundamental para preservação da malha viária estadual. “Estamos atuando de forma estratégica com a manunteção, assegurando que a população tenha estradas seguras e bem conservadas. A RO-010 é uma rota importante para o escoamento da produção e para a mobilidade da região”, salientou.
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, ressaltou que o trecho recebe intervenções técnicas específicas para prolongar a vida útil do pavimento. “Estamos realizando serviços que vão além de simples reparos. As equipes trabalham com planejamento, avaliação técnica do pavimento e aplicação adequada de materiais, garantindo mais resistência e qualidade à rodovia.”
Já o gerente da Usina de Asfalto de Cacoal, Sebastião Cardoso, enfatizou o empenho das equipes na execução dos trabalhos. “Estamos trabalhando com organização e responsabilidade, mobilizando maquinários e profissionais capacitados para entregar um serviço de qualidade. Nosso objetivo é proporcionar uma rodovia mais segura e em melhores condições para todos que dependem desse trecho.”
O titular da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, destacou que os serviços na RO-010 seguem um planejamento técnico detalhado, e que a estratégia adotada busca garantir maior eficiência na aplicação do material e assegurar que o trecho mantenha padrões adequados de trafegabilidade, atendendo tanto os moradores quanto o setor produtivo da região.
