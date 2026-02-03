Reforma Tributária: palestras orientam Simples Nacional e MEI

Publicada em 03/02/2026 às 08h33
O Sebrae em Rondônia promove a palestra “Simples Nacional e MEI na Reforma Tributária”, ministrada pelo auditor fiscal da Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia (SEFIN/RO) e coordenador no Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Emerson Boritza. A iniciativa integra o circuito de palestras sobre a Reforma Tributária do Consumo realizado pela instituição em diferentes municípios do estado.
Palestras pelo estado
Na última semana, o circuito passou pelos municípios de Chupinguaia e Colorado do Oeste, com a participação de uma comitiva de Cerejeiras. A ação contou com o apoio e a mobilização da Sala do Empreendedor de Colorado do Oeste, que viabilizou a inscrição de mais de 100 participantes. O município de Vilhena também recebeu uma das palestras.
Novas edições estão previstas para os próximos dias em diferentes regiões do estado, e a programação completa pode ser consultada no site: sebrae.ro/loja.
O que muda com a reforma
Durante as atividades, Emerson Boritza destacou a importância de levar informação qualificada aos empreendedores neste momento de transição. “A disseminação de informações com responsabilidade e fundamentação legal é essencial para que MEIs e empresas do Simples Nacional se adaptem ao novo modelo da Reforma Tributária e mantenham sua conformidade e competitividade, especialmente neste início de transição”, afirmou.
A palestra tem como objetivo esclarecer os principais pontos da Reforma Tributária que impactam diretamente os micro e pequenos negócios, com foco no Simples Nacional e no Microempreendedor Individual (MEI).
Entre os temas abordados estão as mudanças na forma de cobrança dos impostos, o período de transição do novo modelo e os cuidados que os empreendedores devem adotar para se preparar para as novas regras.
Para o Sebrae em Rondônia, a iniciativa tem como foco levar informação qualificada aos empreendedores e apoiar a compreensão das mudanças previstas na legislação, contribuindo para uma adaptação mais segura, organizada e planejada ao novo sistema tributário.
Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!