PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (19) de muitas chuvas no Norte

Publicada em 19/02/2026 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (19), indica céu com muitas nuvens para toda a região e chuvas de diferentes intensidades para quase todos os estados ao longo do dia — à exceção do centro-norte de Roraima, onde não deve chover. As precipitações devem ter maior concentração a partir da tarde e vir acompanhadas de trovoadas ao longo do dia.
Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e possibilidade de chuvas isoladas para quase toda a região — à exceção de Roraima, extremo-noroeste do Pará e a porção central do extremo-norte do Amazonas. As chuvas devem amanhecer mais intensas em todo o Amapá, Pará, centro-norte do Tocantins e faixa central do Amazonas, vindo acompanhadas de trovoadas no centro-leste do Pará, centro-norte do Tocantins e extremo-leste do Amapá.
Durante a tarde, a possibilidade de chuvas isoladas toma quase toda a região — à exceção do centro-norte de Roraima —, enquanto as pancadas de chuva e trovoadas se mantêm sobre as mesmas áreas. Essas condições devem se manter até a noite, com as pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas tomando porções maiores do centro-leste do Pará e do Amapá.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para toda a região, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o centro-leste do Amazonas, extremo-norte de Rondônia, extremo-sul de Roraima e centro-oeste e nordeste do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Palmas. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!