Prefeitura promove I Encontro Intersetorial de Saúde e Educação para alinhamento do Programa Saúde na Escola

Por Assessoria

Publicada em 20/02/2026 às 15h31

A Prefeitura de Ji-Paraná realizou, nesta sexta-feira (20), o I Encontro Intersetorial Saúde e Educação, com foco no alinhamento das ações do Programa Saúde na Escola (PSE) no município. A iniciativa reuniu profissionais da Atenção Primária à Saúde e gestores das 38 escolas pactuadas no programa.

O encontro contou ainda com a participação de profissionais da Assistência Social, por meio do CRAS, e da Vigilância em Saúde, que irão somar esforços e fortalecer as ações desenvolvidas no ambiente escolar.

Com o objetivo de intensificar a integração entre saúde e educação, a reunião promoveu um diálogo colaborativo voltado à ampliação e qualificação das ações de promoção da saúde nas escolas. Durante o encontro, foram discutidas estratégias de implementação, o monitoramento das atividades em andamento e o planejamento das ações previstas para o ano de 2026.

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma política pública intersetorial que atua na promoção da saúde e na prevenção de agravos entre os educandos, incentivando hábitos saudáveis e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. O programa articula saúde, educação, famílias e a comunidade escolar por meio de ações como alimentação saudável, vacinação, saúde bucal, saúde mental e prevenção de doenças e violências.

A reunião reforçou o compromisso das equipes envolvidas com uma atuação conjunta e contínua, alinhando prioridades, superando desafios e buscando resultados que contribuam efetivamente para a melhoria da qualidade de vida dos educandos e de toda a comunidade escolar.