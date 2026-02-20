Prefeitura monitora Mpox e mantém vigilância em Porto Velho; Semusa disponibiliza rede de saúde para atendimento da população

Publicada em 20/02/2026 às 08h29
A prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa que o cenário da Mpox, - doença anteriormente conhecida como varíola dos macacos -, segue sob monitoramento em Porto Velho.
Até o momento, o município registrou seis notificações: duas descartadas e quatro confirmadas. Destes, dois casos foram registrados no fim de dezembro de 2025 e já evoluíram com alta médica, enquanto os outros dois foram identificados em fevereiro de 2026 e permanecem internados em estado geral estável, em isolamento conforme protocolo assistencial.
Rede em alerta e preparada
Desde janeiro, a rede municipal de saúde realiza ações de orientação e vigilância nas Unidades Básicas de Saúde. Para fortalecer a resposta do município, a Semusa reforçou as orientações sobre notificação obrigatória de casos suspeitos, fluxo de atendimento e manejo clínico da Mpox.
As diretrizes estabelecem a comunicação dos casos em até 24 horas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (e-SUS Sinan) e o isolamento do paciente até a completa cicatrização das lesões, permitindo monitoramento oportuno e adoção rápida de medidas de controle.
O que é a Mpox
É uma zoonose causada pelo vírus Mpox, do gênero Orthopoxvirus, e se manifesta principalmente por erupções cutâneas ou lesões na pele, que podem surgir no rosto, palmas das mãos e solas dos pés, mas também em outras partes do corpo, inclusive boca, olhos, órgãos genitais e ânus.
A doença costuma iniciar com sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, dor de cabeça, dores no corpo, calafrios e exaustão, que podem durar cerca de três dias. Em seguida, surgem as lesões de pele, que evoluem em cinco estágios: mácula, pápula, vesícula, pústula e crosta, quando ocorre a cicatrização.
A transmissão ocorre principalmente por contato direto com lesões, fluidos corporais ou objetos contaminados, como roupas de cama e toalhas.
Sinais e sintomas
Os sintomas mais frequentes incluem:
- Erupções cutâneas ou lesões de pele
- Linfonodos inchados (ínguas)
- Febre
- Dor de cabeça
- Dores no corpo
- Calafrios
- Fraqueza
Orientação à população
Jaime Gazola reforça que o município mantém acompanhamento permanente da situação
A orientação da Semusa é que pessoas com sintomas procurem uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação.
A população deve evitar contato direto com lesões de pele de outras pessoas, não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas e roupas, e manter atenção a sintomas suspeitos. Em caso de sinais da doença, a recomendação é buscar atendimento e evitar contato próximo com outras pessoas até avaliação profissional.
O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, reforça que o município mantém acompanhamento permanente da situação. “Porto Velho vem monitorando a mpox desde janeiro e a rede está preparada para atender os casos. Seguimos com vigilância ativa e orientamos que pessoas com sintomas procurem atendimento para avaliação”.
