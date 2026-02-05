Prefeitura de Ji-Paraná reúne secretarias e define ações emergenciais para o combate à dengue

Publicada em 05/02/2026 às 08h30
A Prefeitura de Ji-Paraná realizou, nesta quarta-feira (04), uma reunião estratégica com diversas secretarias municipais para alinhar e fortalecer as ações de enfrentamento à dengue no município. O encontro reuniu representantes das secretarias de Saúde, Educação, Obras e Meio Ambiente, em uma mobilização conjunta para conter o avanço da doença e proteger a população.
De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Márcia Gisele Peixoto, o cenário atual exige atenção redobrada e medidas imediatas. “Essa reunião teve como objetivo o alinhamento das ações de controle da dengue, porque neste momento o município apresenta uma incidência significativa de casos, com a circulação do sorotipo 3, o que é um alerta importante. Se não houver ações urgentes, corremos o risco de enfrentar um surto ainda maior nos próximos dias”, explicou.
Márcia destacou ainda que o sorotipo 3 da dengue apresenta maior potencial de gravidade. “É um sorotipo associado a casos mais graves, inclusive hemorrágicos, e com potencial de letalidade. Além disso, ele não circulava na nossa região desde 2008, o que significa que grande parte da população, especialmente adultos jovens, não possui imunidade. Mesmo quem já teve dengue por outros sorotipos pode ser infectado novamente, com risco maior de agravamento”, alertou.
Atualmente, a Vigilância Epidemiológica do município monitora casos confirmados nos bairros Primavera, Novo Ji-Paraná e Presidencial. Ao todo, cinco casos estão sendo considerados residentes no município, após análise técnica das notificações.
Como encaminhamento da reunião, a Prefeitura definiu a realização de mutirões emergenciais de limpeza urbana, com início nos dias 21 e 28, priorizando os bairros com maior incidência de casos. Além disso, ficou acordada a criação de um cronograma permanente de mutirões em todo o município, reforçando a retirada de entulhos e materiais que não são recolhidos pela coleta urbana regular e que podem se tornar focos do mosquito Aedes aegypti.
O secretário municipal de Saúde, Cristiano Pereira, reforçou que a Prefeitura está atuando de forma integrada e planejada, mas destacou que o combate à dengue depende também da colaboração da população. “A Prefeitura de Ji-Paraná está mobilizada, elaborando estratégias e colocando ações em prática para enfrentar a dengue. Mas é fundamental que a população faça a sua parte. A eliminação de criadouros dentro das residências, o descarte correto de lixo e entulhos e a participação nos mutirões são atitudes essenciais para que possamos vencer essa batalha”, ressaltou.
A reunião reforçou a importância da união de esforços entre o poder público e a sociedade. “A prevenção da dengue não é responsabilidade apenas da Prefeitura, mas de toda a comunidade. A conscientização social neste momento é primordial”, concluiu Márcia Peixoto.
A Prefeitura de Ji-Paraná segue intensificando ações intersetoriais e orienta a população a colaborar com as medidas preventivas, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a saúde pública e o bem-estar da população.
