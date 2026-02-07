Prefeitura de Jaru inicia construção de calçadas com recursos destinados por Lúcio Mosquini

Publicada em 07/02/2026 às 08h30
A construção de calçadas em ruas já asfaltadas entrou em execução em Jaru, marcando uma nova fase das obras de infraestrutura urbana no município. Os serviços são realizados com recursos destinados pelo deputado federal Lúcio Mosquini e administrados pela Prefeitura, responsável pela aplicação e acompanhamento técnico dos investimentos.
As intervenções ocorrem em vias que receberam pavimentação asfáltica em etapas anteriores, viabilizadas por recursos articulados pelo parlamentar. Com a implantação das calçadas, o conjunto de obras passa a abranger não apenas o tráfego de veículos, mas também a circulação de pedestres, incluindo idosos, crianças e pessoas com deficiência, além de organizar o fluxo urbano nas áreas atendidas.
De acordo com informações do deputado federal, a destinação dos recursos teve como finalidade garantir que as obras fossem entregues de forma completa à população. Segundo ele, a pavimentação deve ser acompanhada de estruturas que assegurem condições adequadas de circulação. “Não basta apenas asfaltar”, afirmou, ao mencionar a necessidade de segurança para quem utiliza diariamente as vias públicas.
A Prefeitura de Jaru informou que a execução das calçadas segue critérios técnicos definidos no planejamento urbano do município. Conforme o Executivo municipal, os serviços são realizados de forma escalonada, com observância das normas de engenharia e dos procedimentos administrativos exigidos para a correta aplicação dos recursos públicos.
As obras dão continuidade aos investimentos em infraestrutura realizados nos últimos meses, com a pavimentação de dezenas de ruas em diferentes bairros. Com a etapa atual, os trechos já asfaltados passam a contar com calçadas, ampliando a funcionalidade das vias e integrando as intervenções ao desenho urbano existente no município.
