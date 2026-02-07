ATAQUES

Rússia acusa Ucrânia de atentado a tiros contra vice-chefe da inteligência militar

Alexeiev é vice-chefe do GRU, a inteligência militar da Rússia. Seu superior, Igor Kostiukov, lidera a delegação russa nos Emirados Árabes Unidos que tenta chegar a um acordo de cessar-fogo com os ucranianos e os Estados Unidos