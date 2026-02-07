Vigilância Sanitária atua em plantões durante o Carnaval 2026

Publicada em 07/02/2026 às 10h14
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Vigilância Sanitária, realizará plantões especiais durante o Carnaval 2026, com ações de fiscalização, orientação e monitoramento sanitário nos principais blocos carnavalescos da capital. As equipes estarão atuando ao longo dos circuitos da Avenida Pinheiro Machado e da Avenida Jatuarana, com foco na proteção da saúde dos foliões e na regularidade sanitária dos eventos.
Entre as atividades previstas está a busca ativa junto aos estabelecimentos localizados nos circuitos oficiais, com emissão de notificações para regularização no prazo de até 48 horas e encaminhamento das notificações ao Núcleo de Fiscalização Sanitária (NUFLIS) para acompanhamento. Também serão realizadas inspeções nos blocos com maior concentração de público, incluindo a verificação da regularização sanitária dos eventos, conferência de ambulâncias e equipes de saúde, checagem da quantidade e condições de higiene dos banheiros químicos, além da orientação e fiscalização de ambulantes quanto à procedência, validade, armazenamento e manipulação correta de alimentos e bebidas, com atenção especial para coibir a comercialização de bebidas adulteradas.
O diretor da Vigilância Sanitária, Ailton Furtado destacou que as equipes estarão presentes nos principais blocos para orientar, fiscalizar e monitorar as condições sanitárias dos eventos, desde a regularização dos organizadores até a atuação dos ambulantes. “O objetivo é prevenir riscos à saúde dos foliões, coibir irregularidades e garantir um Carnaval mais seguro para todos.”
O secretário da Semusa, Jaime Gazola destacou que o Carnaval é um momento de alegria e grande concentração de pessoas, e o papel da Prefeitura é garantir que essa festa aconteça com segurança. “A Semusa intensificou as ações da Vigilância Sanitária, atuando de forma preventiva e fiscalizatória para proteger a saúde da população e assegurar que os eventos ocorram dentro das normas sanitárias”.
As equipes de fiscalização deverão comparecer aos locais dos eventos com antecedência mínima de 30 minutos antes do início dos blocos. Durante todo o período carnavalesco, a Vigilância Sanitária também manterá atendimento para denúncias por meio do WhatsApp, pelo número (69) 9 8473-6690.
A atuação das equipes da Vigilância Sanitária está programada para os seguintes blocos e datas:
No dia 6 de fevereiro, no Bloco Areal Folia.
No dia 7 de fevereiro, nos blocos Até Que a Noite Vire Dia e Pirarucu do Madeira.
No dia 8 de fevereiro, no Bloco Furacão da Zona Sul.
No dia 13 de fevereiro, no Bloco Us Dy Phora.
No dia 14 de fevereiro, na Banda do Vai Quem Quer.
No dia 15 de fevereiro, no Bloco Murupi.
No dia 16 de fevereiro, no Bloco Jatuarana Sul.
No dia 17 de fevereiro, nos blocos das Kaxorras e Porto Maria.
No dia 20 de fevereiro, no Bloco Canal Remix Folia.
No dia 21 de fevereiro, no Bloco Axé Folia Mix.
No dia 22 de fevereiro, no Bloco Leste Folia.
