Publicada em 07/02/2026 às 08h20
O estádio municipal de Vilhena terá a iluminação reforçada com a aquisição de refletores de LED, após a liberação de um recurso no valor de R$ 130 mil. O investimento foi destinado para a compra dos equipamentos que serão utilizados no espaço esportivo do município.
A aplicação do recurso permitirá a instalação de iluminação adequada no estádio, ampliando as condições de uso do local em atividades esportivas e comunitárias. A medida atende a uma demanda relacionada à infraestrutura do equipamento público.
O repasse foi viabilizado por meio de destinação realizada pelo deputado estadual Jean Mendonça. A solicitação para a aquisição dos refletores havia sido apresentada pelo secretário executivo de esportes de Vilhena, Deiveson do Gela.
Com a liberação do valor, o município poderá avançar no processo de compra dos refletores de LED para o estádio municipal, que é utilizado por atletas locais e pela população em geral.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!