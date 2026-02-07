Ladrão é perseguido por populares e detido por sargento da Polícia Militar

Publicada em 07/02/2026 às 09h15
O criminoso Bruno E. dos A. R. foi preso na tarde desta sexta-feira (6) após ser flagrado cometendo um assalto na Rua da Beira, no bairro Floresta, zona sul de Porto Velho.
Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o suspeito, utilizando uma bicicleta, aborda uma mulher que caminhava pela via. Armado com uma arma de fabricação caseira, ele anuncia o roubo e subtrai os pertences da vítima.
Logo após o crime, durante a tentativa de fuga, o assaltante acabou sendo atropelado por um carro de aplicativo. Mesmo ferido, ele conseguiu se levantar e escapar inicialmente, após apontar a arma para o motorista, que não reagiu.
O suspeito foi perseguido por populares e acabou sendo detido por um sargento da Polícia Militar que estava de folga, até a chegada de uma guarnição.
