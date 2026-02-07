Prefeitura de Pimenta Bueno realiza recuperação das estradas do setor Urucumacuâ

Publicada em 07/02/2026 às 09h07
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), está realizando importantes serviços de recuperação das estradas vicinais no setor Urucumacuã, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança e mobilidade para moradores, produtores rurais e usuários das vias.
Os trabalhos incluem patrolamento, cascalhamento e correção de pontos críticos, que sofriam com desgaste provocado pelas chuvas e pelo tráfego intenso. As ações visam assegurar melhores condições de acesso, facilitando o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o deslocamento das famílias da região.
De acordo com a SEMOSP, a manutenção das estradas rurais é uma ação contínua da gestão municipal, especialmente neste período de chuvas, quando as vias sofrem maior deterioração. A recuperação do setor Urucumacuã faz parte do cronograma de melhorias em diversas regiões do município.
A Prefeitura reforça seu compromisso com o fortalecimento da zona rural, investindo na infraestrutura viária para promover desenvolvimento, qualidade de vida e mais segurança para a população.
Prefeitura de Pimenta Bueno — trabalhando para manter o campo e a cidade conectados.
