Prefeitura convida população para Audiênica Pública na prestação de Contas

Publicada em 23/02/2026 às 14h31

Audiência Pública. Prestação de contas com transparência e diálogo. Apresentaremos os relatórios de gestão RAG e RDQA do 3º quadrimestre, em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012. Informação aberta, dados claros, controle social em prática.

Por que é importante:

• Acompanhar a aplicação dos recursos e os resultados alcançados.

• Entender metas, desafios e próximos passos da gestão.

• Participar com perguntas e sugestões que melhoram os serviços públicos.

Quando e onde: 25/02 09h Câmara Municipal de Espigão D’Oeste. Evento aberto à população. Haverá espaço para perguntas e contribuições dos cidadãos.

Sua presença fortalece a transparência e o controle social. Participe. Pergunte. Contribua.