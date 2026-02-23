Prefeitura convida população para Audiênica Pública na prestação de Contas

Audiência Pública. Prestação de contas com transparência e diálogo. Apresentaremos os relatórios de gestão RAG e RDQA do 3º quadrimestre, em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012. Informação aberta, dados claros, controle social em prática.
Por que é importante:
• Acompanhar a aplicação dos recursos e os resultados alcançados.
• Entender metas, desafios e próximos passos da gestão.
• Participar com perguntas e sugestões que melhoram os serviços públicos.
Quando e onde: 25/02 09h Câmara Municipal de Espigão D’Oeste. Evento aberto à população. Haverá espaço para perguntas e contribuições dos cidadãos.
Sua presença fortalece a transparência e o controle social. Participe. Pergunte. Contribua.
