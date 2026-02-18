Prefeito Léo Moraes marca presença e 1º Carnaparedão reúne 5 mil pessoas com segurança e organização

Publicada em 18/02/2026 às 13h58
Com planejamento e responsabilidade, o prefeito Léo Moraes realizou o Carnaparedão na avenida Lauro Sodré, em frente ao Parque Circuito. O evento reuniu cerca de 5 mil pessoas, contou com aproximadamente 40 paredões e garantiu renda para 60 ambulantes autorizados.
A programação começou às 12h e foi encerrada pontualmente às 21h, com todos os sons desligados conforme o previsto, reforçando o respeito às regras e à população.
A Prefeitura assegurou estrutura adequada e reforço na segurança, com destaque para a atividade delegada, que garantiu presença estratégica da Polícia Militar durante todo o evento, ampliando a tranquilidade para participantes e moradores.
“Mostramos que é possível valorizar a cultura dos paredões com organização, segurança e regras claras”, destacou o prefeito.
A limpeza da avenida teve início às 6h da manhã seguinte, garantindo a rápida normalização do espaço. O Carnaparedão consolida a marca da gestão de Léo Moraes com diálogo, planejamento e responsabilidade com todos os públicos.
