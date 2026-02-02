Prefeito Affonso Cândido se reúne com líderes religiosos para tratar da Marcha para Jesus

Publicada em 02/02/2026 às 08h28
Na última semana de janeiro, o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), recebeu em seu gabinete, no Palácio Urupá, representantes da Ordem dos Ministros Evangélicos de Ji-Paraná (Omeji). Entre as pautas discutidas esteve a organização da Marcha para Jesus, evento que busca ampliar a participação de diferentes públicos da sociedade.
A Marcha para Jesus é um evento reconhecido nacionalmente e integra o calendário oficial do Brasil desde 2009, por meio da Lei Federal nº 12.025. Em todo o país, já foram realizadas mais de 30 edições, sempre com o objetivo de exaltar o nome de Jesus pelas ruas das cidades.
A edição de 2026 da Marcha para Jesus já tem data confirmada: será realizada no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho. O evento deve reunir centenas de pessoas nas ruas de Ji-Paraná e será encerrado no Complexo Beira Rio Cultural, com uma grande atração nacional, marcando um momento de fé, louvor e oração.
De acordo com o pastor Marcelo Rodrigues, da Igreja Missionária do Avivamento, o pedido apresentado ao prefeito tem como objetivo garantir que todos os segmentos da sociedade possam participar do evento. “O objetivo é sensibilizar toda a população, para que possamos mobilizar todos para um dia muito especial com a Marcha para Jesus”, destacou.
Durante o encontro, o prefeito Affonso Cândido recebeu o ofício solicitando a cessão do espaço do Complexo Beira Rio Cultural para o encerramento do evento. “Participamos no ano passado e, neste ano, não será diferente. Vamos participar e convidar todos para caminhar conosco, junto com os líderes religiosos”, afirmou o prefeito.
Na ocasião, Affonso Cândido também aproveitou o encontro para apresentar aos pastores os projetos que estão em tramitação e devem ser executados ainda em 2026. “A Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan) está trabalhando de forma acelerada na elaboração de projetos de melhorias estruturais para a nossa cidade, incluindo reformas, ampliações e novas construções que vão transformar o município”, concluiu.
Fotos: Bruno Perazzoli/Ana Kelly Moura
