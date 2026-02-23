Noite de observação astronômica reúne famílias em Porto Velho

Por Isadora Estolano

Publicada em 23/02/2026 às 08h37

Chegar à Praça Jacques Demolay, na noite desta sexta-feira (20), e ver tantos pais com crianças pequenas já dizia muito sobre o clima do evento. Era fácil perceber que ali estavam meninos e meninas em fase de descoberta, curiosos, cheios de perguntas e com os olhos atentos ao céu.

A empresária Luamar Barbosa soube do evento pela internet e decidiu levar o filho Leonardo, de 11 anos, fã de espaço e aviação. “Eu vi o anúncio e perguntei se ele queria vir. Ele é apaixonado pelo espaço, ficou ansioso o dia todo. A gente já comprou alguns aparelhos pela internet, mas nunca conseguiu ver assim de perto”.

Leonardo saiu encantado. “Eu achei legal porque é uma experiência muito diferente. Dá pra ver vários planetas que eu só tinha visto pela internet. É uma experiência extraordinária”.

Com telescópios montados na praça e imagens de galáxias e planetas sendo apresentadas ao público, o Clube de Astronomia cumpriu o objetivo de tornar o conhecimento mais acessível. Maria Andrade, integrante e bolsista do projeto, explicou que a missão do grupo é levar a ciência para a sociedade de forma simples e gratuita. “A gente busca explicar com linguagem fácil, com elementos visuais, para que todos possam entender. O telescópio, por exemplo, não é um equipamento barato, então trazer isso para a praça permite que muitas pessoas tenham uma experiência que talvez nunca teriam”.

A observação astronômica foi promovida pela Universidade Federal de Rondônia (Unir) e o Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia

Entre os participantes também estava a física Guiomar Gonçalves, formada pela Unir, que levou familiares para acompanhar a atividade. Para ela, ações como essa fortalecem a divulgação científica. “Todo mundo gosta de ciência, gosta de descobrir coisas novas. Trazer esse tipo de atividade para a praça amplia o acesso e desperta interesse, principalmente nas crianças”.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Vinicius Miguel, ressaltou que a iniciativa une ciência e cuidado ambiental. “A atividade é o fomento da ciência e do cuidado com o ambiente em todo nosso planeta. Fazer a observação astronômica a partir de uma área de proteção ambiental da cidade é conectar Porto Velho com o cosmo”.

O prefeito Léo Moraes também enfatizou a importância de democratizar o conhecimento. “Levar ciência para os espaços públicos é investir no futuro das nossas crianças. Quando ocupamos a praça com telescópios e conhecimento, estamos mostrando que educação e curiosidade científica também fazem parte da construção de uma cidade mais desenvolvida”.

A observação astronômica foi promovida pela Universidade Federal de Rondônia (Unir) e o Clube de Astronomia e Ciências de Rondônia, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema). A proposta foi simples e potente: levar ciência para a praça, de forma gratuita e acessível.