Neymar cobra Marcos Mion durante aniversário: “pede camisa, pede ingresso”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 07/02/2026 às 10h07
Uma situação comum entre amigos acabou ganhando repercussão nacional nas redes sociais nesta semana. Ao comentar as mensagens recebidas pelo seu aniversário de 34 anos, o jogador Neymar decidiu usar o bom humor para expor publicamente um amigo que, segundo ele, costuma falhar quando o assunto são datas comemorativas.

Nos stories do Instagram, o atacante explicou que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Antes dele, o cantor Michel Teló já teria passado pela mesma situação envolvendo a mesma pessoa, o que levou Neymar a enxergar um padrão no comportamento.

“Agora, aconteceu comigo também. O mais engraçado é que todo mundo tem um amigo assim. A pessoa é presente, é querida, pede camisa, pede ingresso para ir no jogo… Tá sempre no seu dia a dia, mas quando o assunto é data… A pessoa esquece”, disse o jogador.

Após o desabafo bem-humorado, Neymar decidiu ir além e marcou diretamente o perfil do apresentador Marcos Mion, apontado como o responsável pelos esquecimentos. A provocação ganhou tom ainda mais irônico quando o atleta comparou os episódios.

“E aí você começa a ligar os pontos. Primeiro, o Teló. Agora, eu. E é sempre a mesma pessoa. Já está virando marca registrada. Vai ter que tatuar agora no pescoço, só quero ver”, completou.

Além dos vídeos, o jogador reforçou a brincadeira nas legendas das publicações, usando hashtags como “Obrigado por esquecer meu aniversário” e “Tatua o pescoço”, ampliando a repercussão entre seguidores. A interação foi interpretada como uma zoeira típica entre amigos próximos e rapidamente viralizou.

