Mutirão reforça combate aos criadouros do mosquito da dengue em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 23/02/2026 às 14h15

A Prefeitura de Ji-Paraná promoveu, no sábado (21), um grande mutirão de limpeza no primeiro distrito, intensificando as ações de prevenção e combate às arboviroses no município. A mobilização foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e contou com a parceria da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), além do apoio da MB Limpeza Urbana e da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (Coocamarji).

As equipes percorreram ruas dos bairros Bosque dos Ipês, Planalto I, Planalto II, Presidencial, Jardim Santa Marta e Santiago, recolhendo materiais inservíveis como garrafas, latas, pneus, móveis danificados e outros objetos que não fazem parte da coleta regular. O acúmulo desses resíduos em quintais e vias públicas pode favorecer a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

A iniciativa integra um conjunto de medidas que vêm sendo ampliadas pela administração municipal para reduzir os focos do mosquito e reforçar a conscientização da população. O próximo mutirão já está agendado para o dia 28 de fevereiro, no segundo distrito, dando continuidade ao trabalho preventivo.

De acordo com o prefeito Affonso Cândido (PL), que participou de toda a ação, atitudes simples são determinantes para evitar a proliferação do vetor. “É fundamental que os moradores façam o descarte correto dos materiais, mantenham os quintais limpos e eliminem qualquer recipiente que possa acumular água parada. A participação de todos é decisiva nesse enfrentamento”, destacou o chefe do Executivo.

O secretário da Semusa, Cristiano Pereira, ressaltou o engajamento da comunidade. “Temos recebido uma resposta muito positiva da população, que tem colaborado ativamente. Estamos trabalhando firmemente na conscientização, porque o combate à dengue começa dentro de casa. Quando cada cidadão faz a sua parte, conseguimos avançar de forma significativa”, afirmou.

A Prefeitura reforça que o enfrentamento às arboviroses depende da união entre poder público e comunidade, especialmente durante o período de chuvas, quando aumentam as chances de proliferação do mosquito.

Fotos: Bruno Perazzoli